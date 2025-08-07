Podcast Rai, Paganini: "Con Lookman è l'Inter l'anti-Napoli! Ma se il Milan prende Vlahovic..."

L'esperto di mercato Paolo Paganini è intervenuto a TMW Radio nel corso di Calciomercato e Ritiri.

Milan, Vlahovic o Hojlund?

"Sono arrivati gli emissari dello United a Milano, la valigia è piena perché c'è Hojlund, Sancho e Zirkzee, di cui si parla poco e stanno cercando di piazzarlo. E poi domani vertice a Torino tra Comolli, Modesto, Tudor e Chiellini, dove si parlerà di questi giocatori, e soprattutto Vlahovic. Il Milan gli ha proposto un contratto di 4 anni a 6 mln e non ha tutta questa frenesia, anche se ha sentito Allegri e vorrebbe andare lì. La pista Hojlund è in piedi, ma tra oggi e domani si saprà di più su Vlahovic. Io ho la sensazione che il Milan proverà a portare a casa Vlahovic. Lo do ancora in vantaggio su Hojlund. Allegri sa le potenzialità di questo giocatore".

Quale dei due più sopravvalutato?

"Il mercato inglese è fuori da ogni logica. Lì anche le squadre più piccole pagano tanto, hanno una forza rispetto alle squadre italiane merito dei diritti tv incredibile. I soldi per Vlahovic sono stati troppi, alla Fiorentina giocavano tutti per lui, alla Juve no. Poi ha avuto problemi con tutti gli allenatori alla Juve, quindi ci sono di mezzo anche degli aspetti caratteriali".

Chi preferisce?

"Vlahovic, anche per una voglia di rivincita in Italia".

Inter, come va l'affare Lookman?

"L'Inter, se prende Lookman ha un reparto offensivo importante. Chi ha questi cinque attaccanti? Poi servirà trovare anche un equilibrio in squadra. Dovesse arrivare Lookman, diventa una lotta Inter-Napoli, ma se il Milan prende Vlahovic occhio anche ai rossoneri".

Quale l'attacco migliore per l'Inter?

"Ho solo un timore: hai una pietra grezza come Pio Esposito, che rischia di avere poco spazio se arrivasse anche Lookman. E' un giocatore che meriterebbe, anche in ottica Nazionale, di avere una continuità. E rimanendo all'Inter non l'avrà, soprattutto se arrivasse Lookman".