Rai, Paganini: "Inter può arrivare in fondo a tutto, a Parma è stato solo un calo mentale"

Il giornalista Rai Paolo Paganini, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha commentato la vittoria dell'Inter in Champions contro il Bayern e i possibili effetti sugli altri obiettivi della squadra nerazzurra. Di seguito le sue dichiarazioni: "Può arrivare in fondo su tutto. In campionato l'Inter era sopra di due gol col Parma, poi ha pareggiato per un calo mentale. Quando è concentrata, come ha dimostrato ieri, l'Inter può arrivare in fondo in tutte le competizioni".