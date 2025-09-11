Podcast Rai, Paganini: "Sarà la giornata della Fiorentina, farà bene col Napoli! Ecco perché"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista Paolo Paganini.

Chi pensi possa fare meglio nella prossima giornata di campionato? "Penso sarà la giornata della Fiorentina perché è comunque una delle squadre che è uscita meglio dal mercato. In più ha un Kean in grande forma e credo che possa fare bene anche contro il Napoli".

Cosa si gioca Chivu nella sfida contro la Juventus invece? "Credo che per Chivu siamo già al momento di capire bene cosa ha in testa. Secondo me deve un po' rompere con il passato. Deve cambiare ma senza stravolgere ciò che funzionava con Inzaghi. Leggevo che ora starebbe pensando a Barella come centrale di centrocampo, anche se senza Calhanoglu la squadra potrebbe perdere parecchio. In questo momento il tecnico nerazzurro ad ogni modo mi sembra un po' a metà del guado per quanto riguarda le scelte. L'interrogativo è definitivamente affidarsi ai suoi o di rimanere ancorato alle certezze del passato? Chivu deve capire che strada prendere altreimenti si rischia di combinare dei guai".