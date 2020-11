Rai, Venerato: "Parallelismo tra Gattuso e ammutinamento? Come il cavolo a merenda..."

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Domenica è vero che c'è stato un confronto acceso, Rino è uno che non le manda a dire. Gattuso ha usato toni importanti, è anche la provocazione dell'andare via, che è stato detto. Lungi dal fare paralleli con la situazione Ancelotti, c'entra come il cavolo a merenda".