Repubblica, Crosetti: "Ringrazio Napoli. Travolto dalle emozioni nella notte per Diego”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Maurizio Crosetti di Repubblica: "Ringrazio Napoli come storia, come sentimento popolare, come memoria calcistica. Sono stato travolto da queste emozioni, ha smesso di piovere durante il giro di campo della statua per poi iniziare a grandinare. Caso plusvalenze? Le inchieste non si commentano, ma non siamo così ipocriti a nascondersi dietro un dito. Il calcio è malato da droghe che non sono chimiche, ma da quelle finanziarie. Prova ad uscirne, mescolando un po' le carte: dare la colpa al Covid, mi sembra un modo di trovare una scusa. È quella che una si chiamava finanza creativa e che oggi la magistratura chiama in altro modo. Il Napoli non è primo in classifica per caso, ha trovato con Spalletti la continuità che non aveva trovato con i vecchi allenatori. Spalletti sembra aver trovato un meccanismo quasi perfetto. Sta rientrando l'Inter che è molto forte, il Napoli è quello che gioca meglio ma neanche il Milan è lì per caso"