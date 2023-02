Sky, Bergomi: “Il vero segreto di questo Napoli è un reparto”

"Come dice Spalletti, non c’è più un ruolo da andare a rispettare ma uno spazio da andare ad attaccare".

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto l'ex calciatore Beppe Bergomi: "Già l’anno scorso il Napoli poteva competere per vincere lo scudetto, poi va in difficoltà quando si fa male Lobotka. Non mi spendo più sullo slovacco, gli altri centrocampisti che completano il reparto sono tutti diversi. Poi sono le qualità tecniche a fare la differenza, perché Zielinski è quello che s’inserisce di più e va accompagnare l’azione. Poi sempre in base alla partita ruotano, creano delle situazioni.