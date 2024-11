Sky, Bergomi: "Risultato ottimo per il Napoli, per l'Inter era una gara da vincere"

Nel corso di' Sky Calcio Club' l'ex difensore nerazzurro Beppe Bergomi ha commentato l'1-1 tra Inter e Napoli: "Per il Napoli è stato un risultato ottimo, per l’Inter su 4 scontri diretti in casa ne ha vinti solo uno. Questa era una partita da vincere per la squadra di Inzaghi".