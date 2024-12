Sky, Bonan: “Conte ha ragione, ma il Napoli ha una squadra e 3/4 solo per la Serie A”

vedi letture

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista e conduttore Sky Alessandro Bonan ha commentato le parole di Antonio Conte nella conferenza odierna: "Vince una squadra sola, non è così scontato vincere un campionato. C’è un posto solo, quello della vittoria occupato da una sola squadra. Quindi è sempre molto difficile vincere, per farlo devi essere quasi impeccabile, potrebbe capitare che non lo sei o che c’è una squadra più brava e in questo caso potrebbe essere il Napoli.

Quando Conte dice che l’Inter ha due squadre e trequarti ha probabilmente ragione, ma io aggiungo che il Napoli ha una squadra e trequarti. Quindi la differenza tra il Napoli e l’Inter è di una squadra, ma questo perché da una parte c’è una squadra che gioca un campionato, ma dall’altra ce n’è una che gioca due campionati. Cioè da una parte c’è il Napoli che gioca solo in Serie A e dall’altra c’è l’Inter che è impegnata in Serie A e in Champions League. Quindi è normale che ci sia una squadra e più a differenza delle due, ma questo non toglie il fatto che il Napoli debba essere considerato favorito. Adesso siamo anche un po’ al gioco delle parti. E’ ancora presto e nella strategia dialettica ci sta che uno dica all’altro che è favorito, ma se vogliamo vedere le cose a distanza noto che il Napoli è una grande squadra. La squadra titolare del Napoli equivale a quella dell’Inter.

L’Inter ha l’obbligo di vincere? Quando sei una grande squadra devi dare la garanzia di essere sempre protagonista, non deve succedere quello che è successo al Napoli: ha vinto due anni fa lo scudetto ed è letteralmente crollato lo scorso anno. Poi vince una squadra sola, questa è una legge dello sport che dobbiamo assolutamente rispettare e che porta alla vittoria di squadre sorprendenti rispetto alle grandi favorite”.