Sky, Bucciantini: "Il palo di Kvara uno shock, come un chiaroscuro del Caravaggio"

"Vedevi i muscoli e la nettezza di quella palla".

TuttoNapoli.net

Marco Bucciantini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Sky Calcio Club': "La Lazio è partita bene, ma c'è stato un momento nella partita che è stato scioccante: il palo di Kvara. Credo che chiunque stesse guardando la partita abbia esclamato: 'Eh no!'. Una palla un po' statica che assume una violenza e una dinamica, sembrava un chiaroscuro del Caravaggio. Vedevi i muscoli e la nettezza di quella palla. Siamo abituati a vedere che quel tipo di giocatore estroso sia leggero, questo invece ci mette una forza in quello che fa... Entra di testa in area e vince il duello sul secondo palo, qundo tira lo fa forte. Secondo me questo palo ha cambiato emotivamente la partita, da quel momento c'è stata mezz'ora di Napoli. E' stato un effetto artistico forte, per quello l'ho paragonato al chiaroscuro del Caravaggio, la massma espressione della forza e della nettezza".