Sky, Bucciantini: "Spalletti sta impedendo al Napoli di disunirsi"

Marco Bucciantini, opinionista Sky, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: “Le idee di Spalletti mi piacciono tutte, è il nostro erudito del calcio. Mi piace anche il modo in cui sta parlando di calcio, del Napoli, di tutto. E’ un uomo che se non gli mettono trappole nel cammino, come gli è successo a Roma e Milano dove è finito a parlare sempre di due giocatori che dividevano l’ambiente, insomma una comunicazione impossibile, anche se lui provava a parlare di calcio doveva sempre tornare lì. Spalletti sta impedendo al Napoli di disunirsi, di abbandonarsi agli alibi. A pieno organico il Napoli è forte come l’Inter".