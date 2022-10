Sky, Capello: "Bravo Giuntoli: Kim e Kvara sono più forti di Koulibaly e Insigne"

L'allenatore Fabio Capello, direttamente dagli studi di Sky Sport, ha parlato del Napoli, impegnato stasera in Champions League contro i Rangers.

L'allenatore Fabio Capello, direttamente dagli studi di Sky Sport, ha parlato del Napoli, impegnato stasera in Champions League contro i Rangers: "Hanno qualità, hanno preso un difensore come Kim, che nessuno conosceva, ed è più forte di Koulibaly, hanno preso Kvaratskhelia ed è più forte di Insigne. La chiave poi è il centrocampo, e lì hanno trovato un Lobotka che è l'uomo in più e fa girare la squadra. Vanno fatti i complimenti a Giuntoli".