Sky, Capello: "Napoli qualcosa di completamente diverso. Fa divertire e va diretto come il Liverpool"

L'allenatore Fabio Capello, direttamente dagli studi di Sky Sport, commenta così la vittoria di serata del Napoli in Champions League.

TuttoNapoli.net

L'allenatore Fabio Capello, direttamente dagli studi di Sky Sport, commenta così la vittoria di serata del Napoli in Champions League, estendendo lo sguardo più in generale all'andamento della squadra azzurra: "Questa squadra è qualcosa di completamente diverso da quanto visto finora. Eravamo abituati all'Atalanta che faceva bene contro le squadre europee, ma questo Napoli è più tecnico, fa divertire la gente, ha voglia di andare velocemente verso la porta e in questo ricorda il Liverpool. E va detto che c'è stato un grande lavoro dell'allenatore. Se Klopp ha lavorato sul gegenpressing, Luciano ha lavorato su un pressing diverso, ma poi va sulla profondità".