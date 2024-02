Sky, Capello: "Squadra rinata coi cambi! 1° tempo di paura, Lobotka si nascondeva"

Fabio Capello, ex calciatore e allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del pareggio del Napoli contro il Barcellona

Fabio Capello, ex calciatore e allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del pareggio del Napoli contro il Barcellona: "Ho visto i giocatori insicuri, hanno giocato con paura, come se il Maradona non fosse il loro stadio. Passaggi deboli e sempre orizzontali, il pressing del Barcellona ha messo in grande difficoltà il Napoli, poi 20 minuti finali alla rovescia, dove il Napoli è rinato: grazie a Lindstrom, Raspadori e Politano, dopo una ottima prima parte di Meret che ha tenuto la squadra in partita.

Negli ultimi 20 minuti il Napoli mi è piaciuto, giocando veloce e compatto ha messo in difficoltà il Barça. Il Napoli deve far partire da qui la gara di ritorno. Non è solo una questione di testa... Lobotka è stato osannato lo scorso anno, stasera si nascondeva. Questo significa che c'è insicurezza. E poi Kvaratskhelia non mi è piaciuto: non deve fare quei gesti, se esci devi abbracciare il compagno, non fare così".