Sky, Caressa: "Fallimento peggiore della Corea, almeno lì eravamo ai Mondiali"

Il giornalista Fabio Caressa dallo studio di Sky Sport ha commentato così l’eliminazione dell’Italia dalla corsa ai Mondiali di Qatar 2022: “Peggior risultato sportivo del calcio italiano, peggio anche della Corea, almeno lì eravamo ai Mondiali. Nello sport contano i risultati, non la filosofia. Questo è un fallimento e se fossi in Mancini mi dimetterei. Ci ha fatto vincere l’Europeo e gli saremo tutti riconoscenti e non puoi dire dopo un fallimento simile che domani si riparte come niente fosse. Perché il domani è fra quattro anni”.