Sky, Caressa: "Il 30% dei tiri in porta del Napoli sono di Kvara, è un dato significativo"

Intervenuto all'evento Sisal Tispter a Milano Fabio Caressa, giornalista di Sky, ha discusso dei temi che fin qui ha fornito il campionato. Come ad esempio il grande avvio del Napoli di Spalletti: "Il 30% dei tiri in porta del Napoli portano la firma di Khvicha Kvaratskhelia. E' un dato significativo. Ha avuto ragione De Laurentiis sulle scelte fatte in estate? Si è circondato di grandi dirigenti, come ad esempio Giuntoli, e soprattutto la sua è una azienda che ha una visione. La forza del Napoli di De Laurentiis, che ha rilevato il club in C, è sempre stata quella di avere una visione a lungo termine che magari non porta a raccogliere successi immediati ma porta a grandi risultati aziendali. Magari il Napoli non ha vinto tanto, ma a livello europeo è sempre stato presente con grande continuità"