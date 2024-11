Sky, Ciarravano: "Conte è intervenuto molto presto, tutti messi nelle condizioni migliori"

Paolo Ciarravano, giornalista e telecronista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare: "Il Napoli è cambiato molto per uomini che vanno in campo e presto. Perché Conte è intervenuto molto presto, questo è tipico della sua storia, per varare un sistema di gioco nuovo, che secondo me sta funzionando alla grande, per mettere tutti i giocatori nelle condizioni migliori per quelle che sono le loro caratteristiche. Quindi Lukaku poco mobile: gli costruisco una squadra attorno, è solo ma fino ad un certo punto perché gli mette affianco McTominay”.