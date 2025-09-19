Sky, Compagnoni: "Non mi è piaciuto quel cambio, il Man City già ti stava schiacciando"

Maurizio Compagnoni, telecronista Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “La sfida con il Manchester City era difficile già in partenza, è diventata ancora più dura in dieci… Con Rodri, Guardiola ha ritrovato tutta la squadra: quel City era una montagna quasi impossibile da scalare. Al netto di questo, va anche detto che per sbloccare il risultato ci è voluta una doppia prodezza, con un assist pazzesco di Foden ed un pallonetto di testa di Haaland per saltare un portiere di oltre due metri.

Se ho condiviso il cambio Jesus-Politano? Un centrale in più, col City che già ti stava schiacciando, non mi è piaciuto come mossa: quella sostituzione, obiettivamente, non l’avrei fatta. Invece è stata giustissima quella di De Bruyne: avrebbe rischiato di fare una partita che non gli appartiene e di rischiare, magari, anche un problema muscolare. Mi è piaciuta molto la reazione del calciatore, esemplare, da mostrare a quei calciatori, meno importanti, che protestano quando vengono sostituiti. Ieri hanno fatto una bella figura sia Conte che Kevin.

Non penso che Conte sia difensivista a prescindere, perchè questo Napoli ha dimostrato di essere molto camaleontico, non ha un solo modo di giocare. A Firenze, ad esempio, lo abbiamo visto spavaldo, col piglio della squadra forte e vincente. Non penso che ci sia un problema quando si va in Europa. La partita la stava facendo il City, però l'azione migliore era stata di Beukema. Il risultato, come il giudizio, è drogato dall'episodio dell'espulsione di Di Lorenzo”.