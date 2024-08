Sky, Compagnoni: "Perché il Chelsea investe su chi non serve e non su Osimhen?"

vedi letture

"Tra l'altro risolverebbe due problemi in una sola operazione, dando via l'esubero Lukaku e sistemando la questione attacco".

Maurizio Compagnoni, telecronista Sky, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Io sto faticando a capire il Chelsea, che ha speso una barca di soldi anche per calciatori inutili. Un budget faraonico e poi, con tutto il rispetto, davanti Jackson. Osimhen al Chelsea servirebbe come il pane e non capisco perché non lo prendano. Io fossi il Chelsea investirei tantissimo su Osimhen, perché con quest'ultimo il Chelsea cambierebbe molto.

Tra l'altro risolverebbe due problemi in una sola operazione, dando via l'esubero Lukaku e sistemando la questione attacco. Osimhen per il resto non ha gran mercato. Ma non perché non sia forte, ma perché gli attaccanti non servono. Anche il PSG l'attaccante ce l'ha, non è che non ce l'abbia. Per me è perfetto per il Chelsea".