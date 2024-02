Sky, Condò esalta Folorunsho: "Spalletti deve portarlo agli Europei"

Paolo Condò, giornalista e opinionista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Micheal Folorunsho, centrocampista dell'Hellas Verona in prestito dal Napoli

