Sky, Costacurta: "Sono ottimista, all'andata il Napoli mi ha entusiasmato"

Alla vigilia di Napoli-Barcellona, l’ex difensore Alessandro Costacurta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sono ottimista? La partita d’andata, soprattutto nel primo tempo, è stata una lezione. Io mi sono entusiasmato e non c’erano tutti i giocatori che ci saranno domani, quindi in un certo senso mi fa essere positivo. E’ chiaro che però il Napoli giocherà contro una squadra molto forte. A me sembra che il Barcellona si stia un po’ riprendendo, Xavi sta facendo un buon lavoro".