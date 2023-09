Sky, De Grandis contro Garcia: "Perché Raspadori per Kvara? E perché tutta quella fretta?"

Stefano De Grandis, giornalista e opinionista di Sky Sport, ha parlato così.

TuttoNapoli.net

Stefano De Grandis, giornalista e opinionista di Sky Sport, si è espresso così sulla sconfitta e il momento del Napoli ai microfoni dell'emittente satellitare: "Quei due giocatori che ci sono adesso, Rrahmani e Juan Jesus, sono due luogotenenti di un dominante che ora non c'è più (Kim, ndr). Alla fine loro due hanno lasciato i crateri in cui la Lazio ha potuto segnare terzo e quarto gol, non aiutati dal centrocampo.

Ha responsabilità anche Garcia. Non mi sarei aspettato un Napoli che si facesse prendere dalla fretta, avrebbe potuto dire di mantenere la calma, avendo nell'uscita palla al piede una delle sue doti migliori. Raspadori? E' una punta, l'ha detto anche Spalletti. Che senso ha metterlo al posto di Kvara? A quel punto metti Elmas, i ruoli dei giocatori vanno rispettati".