Sky, Di Bello: “Al Napoli mancano leader, ne ha bisogno di uno a centrocampo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Leo Di Bello: "Il Napoli lo voleva fortemente Kim per quello l’ha aspettato dopo l’inserimento del Rennes. Evitiamo i confronti con Kouliblay, perché è un ragazzo giovane, bisogna avere pazienza nei giudizi. Dobbiamo evitare di fare paragoni con il senegalese.

Raspadori? Il Sassuolo fa muro e tiene la valutazione alta, perché ha già ceduto Scamacca. A me piace tantissimo, può fare la prima punta e giocare largo. Mi immagino una grande crescita nei prossimi anni, chi lo prende farà sicuramente un grande acquisto.

Mancano i leader? La partenza di Mertens è una questione di leadership, ora dopo anche l’addio di Koulibaly c’è un buco enorme. Se non hai dei leader in mezzo al campo diventa complicato, il Napoli ha bisogno di fare un salto in avanti a livello europeo. Ci sarebbe bisogno di un Khedira a centrocampo, il Napoli a centrocampo ha bisogno di maggior costanza di rendimento.

Un altro portiere da affiancare a Meret? Vediamo come va la stagione, sono dell’avviso che bisogna avere una gerarchia chiara perchè la squadra ha bisogno di riferimenti. Su Meret è difficile capire quale sarà il suo percorso di crescita, il ragazzo a me piace ma il Napoli fa bene a guardarsi in giro per cercare un altro portiere di livello".