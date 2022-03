Sky, Di Canio: "Il Napoli s'è spento dopo il gol di Giroud, non è abituato..."

"Spalletti fino a stasera aveva gestito il Napoli con le giuste parole".

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Paolo Di Canio ha commentato ai microfoni di Sky Sport la serata di Spalletti e la prestazione del Napoli sconfitto questa sera al Maradona dal Milan: "Spalletti fino a stasera aveva gestito il Napoli con le giuste parole. Però l'altro giorno ha detto due parole in più per ripartire dopo la delusione post Barcellona, ha voluto riaccendere l'entusiasmo e forse la squadra è andata in over. Il Napoli si è spento dopo aver preso gol perché non è abituato, il Napoli non ha l'abitudine a questo tipo di partite".