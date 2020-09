Sky, il vice-direttore Marani boccia il 4-2-3-1: "Al Napoli mancherebbero gli interpreti in mediana"

Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mancano i due interpreti a centrocampo al Napoli per fare il 4-2-3-1. Demme è più smistatore, Lobotka ha la palla in verticale molto buona. Fabian Ruiz e Zielinski sono calciatori a cui il Napoli non può rinunciare. Sarà molto interessante vedere come il Napoli sostituirà Callejon, un calciatore fondamentale in questi anni e diverso dagli altri ora a disposizione di Gattuso. Mertens a destra non può giocare".