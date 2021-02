Sky, il vice-direttore Marani: "Il problema di ADL è che ama sempre l'allenatore di altri"

Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport, si è soffermato sulla questione Gattuso-De Laurentiis in casa Napoli ai microfoni dell'emittente satellitare: "Quando hai un allenatore devi tenertelo fortemente fino all'ultimo secondo, senza metterlo in discussione. De Laurentiis ogni volta ama l'allenatore di un altro. E' una caratteristica di tanti imprenditori, penso a Moratti qualche anno fa con l'Inter. Quando hai un allenatore tutti i giorni davanti vedi più i difetti che i pregi. La cosa che dice Gattuso la sapevamo già. C'è un non detto, oltre le dichiarazioni di facciata, che mette in difficoltà l'allenatore".