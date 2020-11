Sky, il vice-direttore Marani: "Male Demme-Lobotka, Bakayoko imprescindibile per il 4-2-3-1"

Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Rijeka direttamente dagli studi dell'emittente satellitare: "Gattuso è molto colorito nella comunicazione e mi piace molto. Ieri non ha aiutato molto la squadra la scelta di inserire Demme e Lobotka insieme nei due del 4-2-3-1. Sono due giocatori che per caratteristiche hanno bisogno di un terzo vicino. Bakayoko è imprescindibile per il nuovo modulo, è il calciatore che regge questo 4-2-3-1. Senza di lui il Rijeka è arrivato più volte sotto porta".