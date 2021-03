Sky, Mangiante: "Sorpreso dalle proteste della Roma. Fonseca? A Napoli reggerebbe le pressioni"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Sky, Angelo Mangiante. “La società giallorossa tiene sempre un profilo basso su certe cose. E' una filosofia puramente americana per cui mi stupiscono tutte queste polemiche. Per la partita con il Napoli volevano avere una situazione più comoda perchè devono andare a giocare in Ucraina. Magari sta cambiando la situazione sulla comunicazione del club. Fonseca? Reggerebbe le pressioni di Napoli. Lui ha il contratto in scadenza, però se chiude tra le prime quattro, ha un'opzione per il rinnovo di un altro anno. Quindi la società sta aspettando per capire cosa fare".