Sky, Marani: "Napoli-Milan ci dirà chi sarà la candidata per lo scudetto con Juve e Inter"

Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della sfida di domenica sera e di Ibrahimovic: "Napoli-Milan ci dirà chi tra le due sarà la candidata più autorevole a lottare con Inter e Juventus. Ibrahimovic? Si gestisce da solo, è in grado di comandare sé stesso. Se sta bene gioca, finora le ha volute giocare tutte, anche in Europa League. E' difficile applicare le tabelle che puoi applicare agli altri. Secondo me continuerà a battere i rigori, vorrà vincere la classifica dei marcatori e il campionato".