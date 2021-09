Sky, Marani: "Osimhen formidabile, con lui il Napoli sarebbe andato in Champions"

Matteo Marani, vice direttore di Sky Sport, ha parlato di Osimhen: "E' un giocatore formidabile, con lui lo scorso anno il Napoli sarebbe entrato in Champions. Per me è un attaccante che ha qualità superiori, attacca la porta come pochi. E' uno che farà tanti gol, è chiaro che deve crescere e Spalletti ha fatto crescere tanti centravanti".