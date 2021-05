Sky, Marchegiani: "Osimhen formidabile, si esalta contro squadre che giocano così"

Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista Sky Sport, nel post-partita di Spezia-Napoli dell'emittente satellitare si è soffermato sulla prova di Osimhen: "Il Napoli ha fatto esattamente la partita che mi aspettavo e che doveva fare contro lo Spezia. Ha attirato i liguri nella propria metà campo e poi li ha colpiti in ripartenza grazie ad un Osimhen straordinario. Il nigeriano è stato imprendibile. Contro squadre del genere, Osimhen va a nozze, diventa devastante, si esalta. Magari fatica con difese più basse, vedi l'Inter, ma in queste tipologie di gare è imprendibile".