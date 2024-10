Sky, Marchegiani: “Se Politano fa il quinto di difesa poi è lontano dall’attacco”

vedi letture

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex portiere Luca Marchegiani ha parlato del Napoli di Conte dopo la vittoria di misura a Empoli: "Al di là dell’obiettivo finale del Napoli, se noi guardiamo le ultime partite non è un calcio particolarmente offensivo o di ritmo alto. E’ un calcio di gestione ma un po’ tutte le grandi in questo momento pensano più alla gestione, perciò la sensazione di tutti è di un calcio italiano non spettacolare.

Il Napoli chiede due atteggiamenti diversi a molti giocatori proprio nella disposizione in base a possesso e non possesso, Politano fa il quinto dietro e poi è lontano ed ha tanto campo davanti, a Kvara risparmia un po’ di fase difensiva ma poi stringe. Ci sono tanti doppi compiti".