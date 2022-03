Sky, Marchetti a sorpresa: “Non sarei così sicuro di Ospina lontano da Napoli”

"Insigne via è l’unica cosa sicura. Ghoulam anche andrà via, Mertens spero che per il Napoli e per lui si possa trovare l’accordo”.

TuttoNapoli.net © foto di Federico De Luca A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport: “Napoli lento nelle trattative? Dipende sempre quando iniziano. Il Napoli è lento quando si tratta di chiudere perché bisogna leggere le pagine di contratto ma non è che nelle trattative sia più lento di altri. Juan Jesus e Anguissa confermati? Anguissa il Napoli lo vuole assolutamente tenere, Juan Jesus ha soddisfatto Spalletti. Portieri? Non ho tante certezze sul fatto che Ospina non sarà a Napoli. Insigne via è l’unica cosa sicura. Ghoulam anche andrà via, Mertens spero che per il Napoli e per lui si possa trovare l’accordo”.