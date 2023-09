Sky, Marchetti: "Kvara? Prestazioni non dipendono dal contratto"

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Marte

"La questione relativa a Kvaratskhelia può diventare una questione di educazione anche ad un nuovo sistema di allenamenti. Quindi se il calciatore si è stranito a Genova dopo la sostituzione io ti sostituisco ancora perché ti faccio capire che devi impegnarti di più, che mi aspetto di più da te, che non va bene quello che hai fatto, che ci vuole rispetto anche per i tuoi compagni.

È vero che Kvara è un grande giocatore ma è anche vero che il suo apporto finora non lo abbiamo visto, sicuramente non come lo scorso anno e magari ci vuole qualcosa per pungolarlo anche in maniera diversa. Non credo proprio che le sue prestazioni dipendano dal contratto non ancora rinnovato perché stiamo parlando di super professionisti e non mi è mai capitato di vedere un calciatore del genere giocare male apposta".