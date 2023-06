Sky, Marchetti: “L’ipotesi Mancini è sul tavolo, non ho dubbi che ADL lo abbia chiamato”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

TuttoNapoli.net

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “La partenza di Giuntoli da Napoli si è complicata forse perché semplice non è mai stata. Capisco il Napoli che non molla così facilmente perché dovrebbe perdere subito un direttore sportivo che ha lavorato bene per la diretta concorrente. Quindi credo che sia giusto far sudare un pochino la Juventus sull'arrivo del direttore. Secondo me l'ipotesi Mancini è sul tavolo, non ho dubbi che De Laurentiis abbia chiamato il CT.

L'ipotesi Mancini è affascinante perché il CT ha dato sempre valore alle squadre dove è stato. È un allenatore che ha una filosofia, un progetto”.