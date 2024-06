Sky, Marchetti: "Lukaku è il feticcio di Conte. Ecco quando può arrivare"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte di mercato con le ultime sul Napoli

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte di mercato con le ultime sul Napoli: “Conte utilizzerà un sistema di gioco in grado di sfruttare gli esterni, non so quale sarà il futuro immediato di Lindstrom ma sono certo che Conte vorrà vederlo in ritiro: al momento l’ipotesi prestito per il danese mi sembra percorribile. Conte sfrutterà in maniera diversa rispetto al recente passato i giocatori in rosa: non è vero che Conte richiede solo nuovi acquisti, lui valorizza la rosa a disposizione.

In difesa il Napoli ha urgenza di puntellare, potrebbe prenderne due ma dipende dalle uscite, i tempi non sono brevi soprattutto per Buongiorno che è impegnato con l’Europeo. Hermoso richiede una valutazione sull’ingaggio. Un esterno a tutta fascia arriverà, i nomi monitorati sono quelli comunicati in queste ore. Lukaku è il feticcio di Conte, il prototipo dell’attaccante di Conte ma è legato all’addio di Osimhen. Dorgu? Non mi risulta sia già del Milan, penso sia ancora alla portata del Napoli, non c'è niente di definito da nessuna parte. Gli azzurri rimangono in corsa per giocatori che possono essere funzionali per il progetto”.