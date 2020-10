Sky, Marchetti: "Mercato Napoli funzionale, ma sul giudizio pesano tre mancate partenze"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: "Il Napoli doveva ufficializzare Bakayoko, la Juventus ha preso Chiesa di fatto nella notte, il Milan aveva bisogno del difensore, la Roma fino all'ultimo secondo è andata su Smalling senza però prendere El Shaarawy. Ultimo giorno di mercato abbastanza intenso. Il Toro poi ha fatto due colpi, il Crotone tre. Mercato movimentato ma abbastanza povero. Devo dire che tutte le previsioni dei mesi di lockdown si sono rivelate azzeccate. La Juventus ha fatto una grande acquisizione legata ad Arthur con uno scambio, poi però ha fatto tre prestiti pesanti. Anche la Juve si è rifugiata su questi lidi. Le uniche eccezioni in Europa e in Italia sono stati il Chelsea e il Napoli".

TOP 5 MERCATO - "Mi è piaciuto molto il mercato del Milan, quasi chirurgicamente perfetto. Hanno fatto le cose giuste senza perdere troppo tempo, la mancanza di un difensore centrale potrebbe essere un vulnus. Il Napoli ha fatto un mercato molto funzionale, alla fine aveva bisogno del centrocampista e l'ha preso. Il mercato del Napoli va giudicato però anche in base alle mancate partenze, con Milik e Llorente che influiscono sul giudizio. Così come influisce anche la mancata partenza di Koulibaly. Averlo in rosa è un vantaggio che il Napoli si può giocare".