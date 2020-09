Sky, Marchetti: "Meret resta, il Napoli non vuole depauperare l'investimento fatto"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky: "Sokratis? Si può fare, ha un anno alla scadenza. Ha rifiutato il rinnovo con l'Arsenal, vuole tornare a giocare in Italia, gli inglesi vogliono un indennizzo dal Napoli. L'altro nome è quello di Senesi. Senza Koulibaly ovviamente non può restare con un giocatore in meno. Boga? C'è la possibilità, Carnevali ha parlato recentemente sia di lui che di Locatelli. Non sono in vendita ma di fronte a un'offerta di 40 milioni considerano la cosa. Di contatti tra il Napoli e l'entourage del calciatore ce ne sono stati".

MERET RESTA - "Meret via già dalla prossima stagione? Da quello che abbiamo capito noi il Napoli non vuole depauperare l'investimento che ha fatto e propone cifre molto alte anche per il prestito del giocatore, il trasferimento ora è poco probabile. La stessa Atalanta si è interessata ma in questo momento, per come stanno le situazioni, io ritengo che sia complicato che possa lasciare il Napoli. Di sicuro, essendoci una strategia di Gattuso, credo che Meret non sia contento. Dovessero arrivare offerte, l'agente e il Napoli si rimetteranno al tavolo ma in questo momento il Napoli vuole mantenere l'investimento fermamente".