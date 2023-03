Sky, Marchetti: "Rinnovo Kvara una necessità. Conferma Spalletti la do per scontata"

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di "Forza Napoli Sempre”

TuttoNapoli.net

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di "Forza Napoli Sempre”: “Quello di aprile potrebbe essere un mese perfetto per il Napoli, dove potrebbe arrivare la vittoria aritmetica dello scudetto e un passaggio del turno in Champions che avrebbe un sapore assolutamente storico. Ed impreziosirebbe ulteriormente una stagione già di per sé straordinaria. Il Milan ha bisogno di fare punti per l'orgoglio e per la qualificazione Champions del prossimo anno. Quindi per i rossoneri sono importantissime tutte e tre le partite.

Io credo che questa situazione possa permettere al Napoli di giocare un po’ di più e mi aspetto un po' di strategia soprattutto nella prima gara con delle formazioni diverse rispetto a quelle che possiamo avere in testa. Le due squadre, secondo me, dovrebbero in qualche modo cercare di sorprendere l'avversario perché si conoscono troppo bene. Tant'è che oggi nel Milan si parla di un possibile ritorno alla difesa a 4 con Calabria a destra nel tentativo di fermare Kvaratskhelia.