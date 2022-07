Sky, Marocchi: “Koulibaly è il simbolo, non immagino un Napoli senza di lui"

"Se Victor fa vincere le partite con i gol, Kalidou è colui che non te le fa perdere".

Nel corso di 'Calciomercato l'originale', è intervenuto l'ex calciatore Giancarlo Marocchi: "Koulibaly e Osimhen devono essere incedibili. Non immagino un Napoli che possa andare in campo senza Koulibaly. E' il simbolo del Napoli, se Victor fa vincere le partite con i gol, Kalidou è colui che non te le fa perdere".