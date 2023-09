Sky, Modugno: "Kvaratskhelia è diventato leggibile, ora sanno come contenerlo"

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "I tifosi sono irritati perché la squadra gioca male? I napoletani sono tifosi intelligenti, e nessuno si può illudere di vedere un Napoli sempre vincente. La piazza, però, si aspetta una squadra ambiziosa, forte, che faccia meglio di quanto sta facendo, e questo discorso va al di là dei risultati. Kvaratskhelia in calo? Oggi è un giocatore leggibile, più prevedibile e che, se raddoppiato, va in difficoltà: gli altri hanno imparato a contenerlo. Serve qualcosa di più, anche una freschezza mentale che ora magari non ha. Quando viene meno la carica energetica ed emotiva, è più difficile.

Ci sono giocatori che si alimentano di colpi, applausi e successi. Il georgiano fa fatica a trovare se stesso, e' un po' un cane che si morde la coda. Il Kvara ammirato fino a marzo non lo vediamo più e la nostalgia di quel calciatore si fa sentire".