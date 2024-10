Sky, Modugno: "Raspadori-Marsiglia, ritorno di fiamma a gennaio? Non lo escludo"

"A gennaio potremmo assistere ad un ritorno di fiamma del Marsiglia per Raspadori? Roberto De Zerbi lo stima, mi hanno raccontato di un'offerta seria in estate. De Zerbi – ha detto il giornalista Sky Francesco Modugno a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - l'ha valorizzato più di tutti, impiegandolo nel ruolo che sente più suo, quello di prima punta. il Napoli è strato molto fermo nel ritenerlo incedibile, ma non so se a gennaio la cosa possa cambiare, perché ora il Napoli gioca diversamente. Non possiamo escludere niente, ma è difficile dirlo ora.

Per Conte, oggi Jack è una sorta di alternativa a Scott McTominay, e il ragazzo si sente più attaccante. Ricordo che Luciano Spalletti lo provò anche mezzala, perché Raspadori ha gamba, ma quando si allontana dalla porta, un po' ci perde. Neres e Ngonge dovrebbero giocare la prossima gara con in Lecce, completando il trio d'attacco insieme a Romelu Lukaku, con il brasiliano a sinistra ed il belga a destra. A decidere sarà solo Conte, che può riservarci qualche sorpresa negli ultimi minuti. Già in estate Ngonge fu provato a tutta fascia, come una sorta di nuovo Perisic, perché ha gamba, attitudine, spirito di sacrificio e qualità per fare un certo tipo di lavoro. Come ala, oggi, Politano è il giocatore che più di tutti assicura rendimento in doppia fase. Se manca, al suo posto può esserci il belga per le sue caratteristiche”.