Sky, Modugno: “Va bene anche un pari con la Juve, gara da vincere assolutamente è col Braga”

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Giochiamo D'Anticipo', trasmissione in onda su Televomero: “Juventus-Napoli? E’ sempre una partita differente. A livello di condizione gli azzurri durano troppo poco: 45′ a Bergamo, con il Real entrambe le squadre non ne avevano più alla fine, con l’Inter la condizione è stata buona solo per 60 minuti. Dopo il gol del 2-0 gli azzurri si sono arresi. La Juventus è una squadra forte e seria, si è spesso sottovalutato in questo inizio di stagione la qualità della squadra bianconera. L’ambiente di Torino ha voglia di risollevarsi.

Gara svolta? Il Napoli ha bisogno di una grande prestazione, se poi dovesse arrivare un pareggio andrebbe bene lo stesso. La gara da vincere assolutamente è quella di martedì sera in Champions League con il Braga”.