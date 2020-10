Sky, Nosotti: "Gattuso e Bakayoko hanno superato certe frizioni, il Napoli ha basi solide"

Marco Nosotti, giornalista Sky, si è soffermato sui temi d'attualità in casa Napoli direttamente dagli studi dell'emittente satellitare: "Il cambio di sistema aveva bisogno di solide basi e credo che Gattuso abbia superato certe frizioni con Bakayoko. Rino è così, dice le cose in faccia e ha capito che quello è un uomo adatto al suo gioco, così come Bakayoko ha capito che con Gattuso può far bene. E' un calciatore di cui il Napoli aveva bisogno per sostenere i quattro calciatori offensivi. Credo che Rino volesse avere l'opportunità di cambiare modulo e con Bakayoko può farlo".