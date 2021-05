Sky, Nosotti: "La concorrenza è forte ma Politano merita la convocazione in nazionale"

Marco Nosotti, giornalista di Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Politano è ritornato nel gruppo della nazionale ed ha avuto un finale in crescendo. Si è imposto per le sue qualità offensive, è molto bravo quando rientra e calcia. E' decisivo sia dal primo minuto che in corso di partita, questa sua stagione è uno dei motivi che lo ha fatto preferire a Kean per esempio. La concorrenza in Nazionale è forte, ma secondo me merita la convocazione da parte di Mancini".