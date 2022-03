Sky, Nosotti su Insigne: "Credo che sia stata la sua ultima gara con la Nazionale"

"C'è un'atmosfera tutt'altro che serena qua a Coverciano. I musi lunghi ci sono".

Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, ha parlato della Nazionale ai microfoni di Radio 24: "C'è un'atmosfera tutt'altro che serena qua a Coverciano. I musi lunghi ci sono. Io mi aspettavo che ci fosse qualche spiegazione in più, forse però a volte è meglio far decantare le situazioni prima di parlare. Io non ho mai visto un clima così moscio qua.

Immobile, Insigne e Jorginho hanno scelto di andare via? Loro dicono che era prevista già l'alternanza. A metà allenamento Insigne si incamminava verso le camere, come sensazione mia, credo possa essere stata l'ultima apparizione dell'attaccante del Napoli con l'Italia".