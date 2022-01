Sky, Piccinini: "Insigne a Toronto sarà il re. Il Napoli l'avrebbe scaricato tra 2 anni"

Nel corso di 'Calciomercato l'originale' su Sky Sport, il giornalista Sandro Piccinini ha parlato della scelta di Lorenzo Insigne di trasferirsi in Canada: "Toronto è una città bellissima, includerei nella scelta di Insigne anche una scelta di vita. Sarà un’esperienza che l’arricchirà non soltanto dal punto di vista economico, senza togliere nulla a Napoli che rimane città meravigliosa. Va poi a giocare in un campionato meno impegnativo e potrà dimostrare il proprio valore e fare la differenza. Non dimentichiamoci che lì c’è una comunità enorme di tifosi italiani, quindi sarà il re di Toronto.

Per i romantici ricordiamoci sempre che in questi casi quando un giocatore arriva ad una certa età come si comportano le società, che scaricano anche i grandi campioni. Abbiamo gli esempi degli ultimi anni di Totti e Del Piero. Se Insigne avesse rinnovato per altri due anni sarebbe stato scaricato dal Napoli, giustamente perché il club punta su un giovane rispetto ad una vecchia bandiera”.