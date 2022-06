Sky, Tecca boccia Bernardeschi: “Non è decisivo, Napoli già coperto in quel ruolo”

"Se fossi nel Napoli e dovessi fare uno sforzo economico lo farei per Koulibaly e non per Bernardeschi".

TuttoNapoli.net Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Massimo Tecca, giornalista di Sky Sport: "Se fossi nel Napoli e dovessi fare uno sforzo economico lo farei per Koulibaly e non per Bernardeschi. E’ un giocatore non decisivo, in quella posizione il Napoli è abbastanza coperto con Politano, che ieri abbiamo visto molto bene in Nazionale proprio al posto dell’ex Juve”.