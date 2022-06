Sky, Tecca: "Mi preoccupano le possibili uscite di Fabian e Politano”

"Sono un estimatore dell’esterno, perché lo reputo uno dei pochi capaci a saltare l’uomo, a fornire assist e fare gol".

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Massimo Tecca, giornalista di Sky Sport: "Mercato del Napoli bloccato? Leggendo i giornali di oggi ho un filo di preoccupazione per le situazioni Fabian e Politano. Sono un estimatore dell’esterno, perché lo reputo uno dei pochi capaci a saltare l’uomo, a fornire assist e fare gol. Dovesse però arrivare però Deulofeu potrebbe assorbirsi anche la partenza di Politano. Per quanto riguarda Fabian, è vero che in mezzo al campo ci sono Lobotka e Anguissa, ma con le caratteristiche dello spagnolo ce ne sono in pochi in Serie A e sostituirlo sarà difficile”.