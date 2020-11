Sky, Trevisani: "Da Koulibaly e Manolas a Insigne e Mertens, nel Napoli si salvano solo 2 azzurri"

Riccardo Trevisani, telecronista di Napoli-Milan per Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non farei un discorso di un solo giocatore, perché Osimhen ad esempio col Sassuolo esisteva. Contro l'AZ la sconfitta è stata scandalosa e la derubricherei nell'accidentalità del calcio. Quella col Sassuolo è stata figlia di mancanze offensiva. Col Milan invece il Napoli, ad eccezione di Politano e Bakayoko, ha giocato male nell'intera rosa. Da Koulibaly e Manolas da Insigne e Lozano, ma anche Mertens non ha giocato bene".