Sky, Ugolini: "Bakayoko perfetto per il 4-2-3-1. A soffrirne sarà Demme..."

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ai microfoni dell'emittente satellitare si è soffermato sull'ultimo arrivato in casa Napoli Tiemoué Bakayoko: "E' un calciatore che il Napoli non aveva per caratteristiche. A soffrirne sarà sicuramente Demme, e dovremo pensarci nel mercato di gennaio facendo qualche valutazione su quest'ultimo. Bakayoko è il calciatore giusto per completare la rosa, può giocare sia nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3, ma lo vedo perfetto nel nuovo modulo. Io lo vedrei più con Zielinski che con Fabian nel 4-2-3-1".